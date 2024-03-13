Сака: «Я провёл не лучший матч, но горжусь командой»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака признался, что выступил не лучшим образом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Канониры» победили в ответной встрече с минимальным счётом благодаря голу Леандро Троссара на 41-й минуте. Такой результат перевёл игру в дополнительное время, где победитель противостояния также выявлен не был. В серии послематчевых пенальти лондонцы оказались точнее – 4:2.

«Я в восторге, в восторге. Сейчас я просто счастлив, ведь мы вышли в четвертьфинал. Лично для меня это был не самый удачный матч, но я так горжусь командой. Сегодня мы проявили характер», – передаёт журналист Коннор Хамм слова Саки.