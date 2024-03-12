«Арсенал» надеется, что Мартинелли вернётся в строй к матчу с «Манчестер Сити»

Руководство лондонского «Арсенала» обеспокоено состоянием нападающего Габриэла Мартинелли, который из-за травмы не сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Порту».

Как сообщает Gunner Blog, «канониры» надеются, что бразилец сможет вернуться в строй к матчу против «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге, который состоится 31 марта на «Этихаде» после международной паузы.

Отметим, что Мартинелли не поедет в сборную Бразилии и будет продолжать восстановление в Лондоне во время международной паузы. В этом розыгрыше АПЛ нападающий отметился 6 голами и 4 результативными передачами.