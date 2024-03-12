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Артета: «Мы знали, что Хаверц станет важным игроком для «Арсенала»

12 Марта 2024 • 22:34 Комментировать
Арсенал
1:0
Порту
1 1.22 X 6.20 2 14.00
перерыв

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что не сомневался в способностях полузащитника Кая Хаверца.

Немецкий футболист не лучшим образом провёл старт сезона, однако смог раскрыться в последние месяцы, став одной из ключевой фигур в команде Артеты.

«Значимость Хаверца? Он очень важен. Мы знали, что он станет игроком, который оказывает огромное влияние на команду. Ему просто нужно было немного времени, немного любви, и теперь всё наладилось», – поведал испанский тренер в интервью перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

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Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц ещё теги

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