Артета: «Мы знали, что Хаверц станет важным игроком для «Арсенала»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что не сомневался в способностях полузащитника Кая Хаверца.

Немецкий футболист не лучшим образом провёл старт сезона, однако смог раскрыться в последние месяцы, став одной из ключевой фигур в команде Артеты.

«Значимость Хаверца? Он очень важен. Мы знали, что он станет игроком, который оказывает огромное влияние на команду. Ему просто нужно было немного времени, немного любви, и теперь всё наладилось», – поведал испанский тренер в интервью перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.