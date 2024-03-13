Уолкотт: «Райя – герой»

Бывший футболист «Арсенала» Тео Уолкотт прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Канониры» оказались точнее «Порту» в серии послематчевых пенальти – 4:2. После 120 минут игры на табло горел счёт 1:0 в пользу лондонцев (1:1 по сумме двух матчей).

«Я не выходил на поле, но даже я чувствую себя измотанным. Нужно отдать должное «Порту», которому удалось разочаровать «Арсенал» этим вечером. Давид Райя смог проявить себя в самый подходящий момент, он стал героем. Два фантастических сэйва.

Первым, кто подошёл его поздравить, был Аарон Ремсдейл, что прекрасно отражает сплочённой этой команды и культуру, которую создал Артета», – цитирует BBC Уолкотта.