Мор: «Арсенал» — небольшой фаворит в паре с «Порту»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор после поражения «Арсенала» от «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от ответной встречи этих команд.

По мнению эксперта, вторая игра будет проходить под диктовку «канониров», которые постараются на домашней арене добиться нужного для себя результата.

«В Лондоне мы увидим другой, более агрессивный «Арсенал». Несмотря на поражение, «Арсенал» — небольшой фаворит в этой паре. В первом матче было очень много владения, но без конкретики», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Второй матч между «Арсеналом» и «Порту» состоится 12 марта в Англии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.