Тренер «Порту» Консейсау: «Артета оскорбил мою семью»

Рулевой «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что Микель Артета оскорбил его семью во время матча Лиги чемпионов.

Ответный поединок 1/8 финала, прошедший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля (1:1 по сумме двух встреч). Серия пенальти осталась за «Арсеналом» – 4:2.

«Во время игры Артета повернулся к скамейке запасных и оскорбил мою семью на испанском языке. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, уже нет среди нас.

Я бы посоветовал Артете позаботиться о подготовке своей команды, у которой более чем достаточно качества, чтобы играть гораздо лучше», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо тренера «драконов».