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Генич: «Арсенал» уверенно пройдёт «Порту»

12 Марта 2024 • 18:02 Комментировать (1)
Арсенал
...
Порту
1 1.22 X 6.20 2 14.00
Через 3 ч. 28 мин.

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту».

«Арсенал» уверенно пройдет «Порту», вообще не сомневаюсь. Знаю, что команда Артеты уступила в первой встрече, но в Лондоне будет победа 3:0, 3:1 или 4:1», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, первая игра, которая прошла в Португалии, завершилась минимальной победой «Порту» над «Арсеналом» со счетом 1:0.

Ответный поединок состоится в столице Англии во вторник, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Подробная текстовая трансляция матча будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
12 Марта 2024 в 18:32
Ну Ганич ,это Ганич . Арсы конечно мощно идут , меня удивили букмекеры , 1.20 на победу арсов .. ну как то очень неуважительно к Порту . Это ж не Лутон какой нибудь .. всегда пугали такие кофы , хотя я всем сердцем за арсов .
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