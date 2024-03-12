Генич: «Арсенал» уверенно пройдёт «Порту»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту».

«Арсенал» уверенно пройдет «Порту», вообще не сомневаюсь. Знаю, что команда Артеты уступила в первой встрече, но в Лондоне будет победа 3:0, 3:1 или 4:1», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, первая игра, которая прошла в Португалии, завершилась минимальной победой «Порту» над «Арсеналом» со счетом 1:0.

Ответный поединок состоится в столице Англии во вторник, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Подробная текстовая трансляция матча будет доступна на спортивном портале LiveResult.