Троссар забил во всех домашних матчах за «Арсенал» в Лиге чемпионов

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар продлил голевую серию в домашних поединках Лиги чемпионов.

Бельгиец открыл счёт в ответном матче 1/8 финала против «Порту», поразив ворота на 41-й минуте. Как отмечает Squawka, Троссар забил во всех трёх матчах Лиги чемпионов за «Арсенал» на «Эмирейтс», в которых принял участие. Ранее 29-летний футболист отличался в домашних встречах с ПСВ (4:0) и «Севильей» (2:0) на групповом этапе. В гостевых матчах турнира игроку забивать пока не удавалось.

Гол Леандро Троссара так и остался единственным в сегодняшнем матче к перерыву. Следить за вторым таймом можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.