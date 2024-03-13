​«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года

Серия пенальти потребовалась в матче между лондонским «Арсеналом» и португальским «Порту», лишь она решила исход противостояния - «Порту» покинул турнир, а Давид Райя вытащил «Арсенал» в четвертьфинал.

Это первый четвертьфинал самого престижного клубного турнира футбольной Европы для «Арсенала» за последние четырнадцать лет - в последний раз это случилось в 2010 году.

Если же говорить о наивысшем достижении лондонского клуба, то он никогда не побеждал в Лиге чемпионов, однако в 2006 году сыграл в финале. Тогда команда Арсена Венгера проиграла «Барселоне» со счетом 1:2.