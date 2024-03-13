Артета оценил игру «Арсенала» в ответном матче с «Порту»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, насколько сложно команде далась победа над «Порту».

Судьба противостояния 1/8 финала решилась в серии послематчевых пенальти – её «Арсенал» выиграл со счётом 4:2. В игровое время команды забили друг другу всего по одному голу за два матча.

«Наблюдая за серией пенальти, ты очень нервничаешь, надеешься на лучшее, но понимаешь, что это своего рода лотерея. Мы подготовились накануне матча, так что нужно отдать должное тренерам вратарей и всем, кто внёс вклад.

Играть против «Порту» действительно сложно – было не так много отрезков, когда нам удавалось контролировать игру. Очень сильный соперник. Мы смогли забить в самый важный момент», – сказал в интервью TNT Sports Артета.