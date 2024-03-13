Райя – первый со времён Чеха вратарь, отразивший два удара в серии пенальти в Лиге чемпионов

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя помог своей команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Канониры» обменялись минимальными домашними победами с «Порту», поэтому судьба путёвки в следующий раунд решалась в серии пенальти. Лондонцы реализовали все четыре попытки, в то время как «драконы» не забили дважды из-за спасений Райи. Как сообщает BBC, испанец стал первым с 2012 года вратарём, отразившим два или более удара в серии послематчевых пенальти в Лиге чемпионов. Последним, кому это удавалось, был Петр Чех, вдохновивший «Челси» на победу в финале против «Баварии».

Напомним, что «Арсеналу» удалось выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 14 лет.