​Киоун: «Надеюсь, «Арсенал» не перепразднует победу»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Мартин Киоун доволен выходом клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов после драматического матча с «Порту», но он призвал игроков клуба не перепраздновать - впереди другие, еще более важные матчи. Он вспомнил, как подходил к этому делу Арсен Венгер, возглавлявший клуб на протяжении двадцати лет.

- После игры всегда пора говорить о следующем матче. У Арсена Венгера в свое время не было необходимости обходить игроков и напоминать им о следующем матче. Это была моя работа. Я не думаю, что «Арсеналу» грозит это, они профессионалы, - цитирует слова Киоуна BBC Sport.