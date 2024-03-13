120 минут и серия пенальти: «Арсенал» намучился с «Порту», но прорвался в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Порту» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся 12 марта на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» буквально сносит всех в АПЛ – восемь побед подряд (с разгромами по шесть и пять мячей), захваченное лидерство. Никто не может остановить «канониров» в пределах Англии, но вот «Порту» в первом матче показал себя очень круто. «Драконы» даже в створ собственных ворот не позволили пробить «Арсеналу», а в концовке отличились сами. Поэтому лондонцы принимали «Порту», имея (-1) в общей статистике противостояния.

И опять у лондонцев что-то не пошло с «драконами». Вязкий футбол португальцев буквально обволакивал поле. В первой трети матча мяч даже чаще был у гостей, «Арсенал» старался забрать инициативу, но получалось с трудом. Первый момент в одиночку создал Сака. Букайо от центра поля пробежал по правому полуфлангу и смачно пробил метров с 16 – Диогу Кошта корявенько, но потащил.

А счёт вполне мог открывать «Порту». Эванилсон ускользнул от Салиба на линии штрафной площади и плотно пробил с ходу. Райя не без труда парировал. Конец тайма, однако остался за «Арсеналом», только тогда удалось раскачать оборону «Порту». Сначала Пепе в последнюю секунду перехватил заброс на Хаверца, собиравшегося вносить мяч с метра. А на 41-й минуте счёт по итогам двух матчей сравнялся.

Эдегор взял мяч в центре поля, один раз обыгрался с Троссаром, а затем ещё заметил и забегание бельгийца. Разрезающая передача нашла Леандро на углу вратарской, а он вторым касанием пробил в дальний – 1:0. Вторая половина встречи вышла ещё более нервной и закрытой. Колоссальное количество брака с обеих сторон не давало развиваться сколько-нибудь опасным атакам. А большое количество фолов губило даже мелкие «проростки».

Мартин Эдегор даже забил с помощью фола. Норвежец явно прихватил за футболку Пепе, обокрал того, а затем переиграл голкипера, но всё это уже было зря. «Порту» ответил плотным ударом под штангу в исполнении Консейсау, но тут уже Райя выручил. А последний шанс избежать овертайма упустил Жезус. Свежий Габи после серии отскоков поймал мяч на линии вратарской площади и мог забить первым же касанием, но его удар у штанги неведомым образом парировал Диогу Кошта.

В овертайме «Арсенал» старался поддерживать скорости. Хозяева прижали гостей к своей штрафной площади, много двигались, но взломать две линии обороны было очень сложно. «Порту» сразу же согласился на серию пенальти, выстроившись в 5-4-1. По такой плотности моментов вообще не возникало, так что никто не удивился пресному овертайму. А команды приступили к серии послематчевых пенальти.

Первым свою попытку реализовал Мартин Эдегор, следом Пепе (который атакующий полузащитник) и Кай Хаверц тоже разбросали голкипера и мяч по разным углам. А вот удар Венделла Давид Райя парировал в штангу. Далее ударом с 11 метров отличились Сака, Груич и Райс, а закрыл серию всё тот же Райя, в правом углу парировавший удар Галено. 4:2 по пенальти, в четвертьфинал Лиги чемпионов проходит «Арсенал».