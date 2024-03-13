Рио Фердинанд: «Спокойствие всё решило»

Серия пенальти потребовалась в матче между лондонским «Арсеналом» и португальским «Порту», лишь она решила исход противостояния - «Порту» покинул турнир, а Давид Райя вытащил «Арсенал» в четвертьфинал. Бывший игрок английской сборной и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал итоги прошедшего матча. Он похвалил наставника клуба за проявленную выдержку:

- Ставки в таких матчах очень высоки. Микель Артета сохранил спокойствие, воздержался от стычек и выиграл матч. Это мудро, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года.