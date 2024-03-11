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Эдегор: «Арсенал» мечтает пройти как можно дальше в Лиге чемпионов

11 Марта 2024 • 20:33 Комментировать
Арсенал
...
Порту
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12.03 23:00

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящем матче против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча между «Арсеналом» и «Порту» пройдет завтра и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре подопечные Микеля Артеты уступили со счетом 0:1.

- В прошлый раз против «Порту» мы сыграли не лучшимй свой матч. Мы сделали работу над ошибками и понимаем, как нам играть. Мы все воодушевлены, это будет хорошая игра.

Мы хотим творить историю с этой командой. Это большая цель и наша мечта – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, - приводит слова Эдегора пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Эдегор провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.


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Порту Арсенал Лондон Мартин Эдегор ещё теги

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