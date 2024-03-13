Киоун: «Эмирейтс» ещё не видел таких матчей»

Серия пенальти потребовалась в матче между лондонским «Арсеналом» и португальским «Порту», лишь она решила исход противостояния - «Порту» покинул турнир, а Давид Райя вытащил «Арсенал» в четвертьфинал. Бывший игрок лондонского клуба Мартин Киоун отметил великолепную футбольную атмосферу на стадионе «Арсенала»:

- «Эмирейтс» еще не видел таких матчей. Он был построен для таких игр. Этот матч многое значит. Теперь «Арсенал» может посостязаться и с «Манчестер Сити» на этой волне. Фаны вернули «Арсенал» в борьбу, - цитирует слова Киоуна BBC Sport.

«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года.