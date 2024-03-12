Артета – об ответном матче с «Порту»: «Мы кое-чему научились»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета побеседовал с журналистами перед началом матча против «Порту».

«Канониры» потерпели минимальное поражение в первой игре, которая прошла в Португалии. Сегодня в 23:00 по московскому времени стартует ответная встреча команд.

«Вы чему-то учитесь в каждом матче. Мы намерены пробовать разные способы, чтобы попытаться поставить соперника в тупик. Это будет долгая игра. «Порту» очень грамотно управляет ритмом, но мы тоже кое-чему научились», – приводит журналист Коннор Хамм слова Артеты, высказавшегося перед стартовым свистком.

Текстовая трансляция матча «Арсенал» – «Порту» пройдёт на сайте LiveResult.