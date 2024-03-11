Артета: Надеюсь, вместе с болельщиками отпразднуем выход в четвертьфинал

Главный тренер «Арсенала» Микель Артера поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Ответная встреча между «Арсеналом» и «Порту» пройдет завтра и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре подопечные Микеля Артеты уступили со счетом 0:1.

- «Арсеналу» нужно будет кое-что изменить, чтобы иметь больше моментов, чем в первом матче. Это Лига чемпионов, тут играют лучшие команды. Завтра нам нужно действовать более лучше. Я надеюсь, наши болельщики завтра поддержат нас и мы вместе отпразднуем выход в четвертьфинал, - приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.