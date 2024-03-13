«Порту» не может пройти английский клуб в плей-офф Лиги чемпионов с 2004 года

Португальский «Порту» проиграл в серии пенальти лондонскому «Арсеналу» и покинул Лигу чемпионов. Это был уже восьмой раз кряду, когда «Порту» не может пройти в плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы какой-либо английский клуб. В последний раз у «драконов» получилось это в 2004 году, тогда они расправились с «Манчестер Юнайтед» и впоследствии выиграли Лигу чемпионов в том сезоне.

«Арсенал» же, как уже уточнялось ранее, впервые с 2010 года вошел в число лучших восьми клубов футбольной Европы. Он стал вторым английским клубом в элите - ранее место в четвертьфинале гарантировал себе и «Манчестер Сити».