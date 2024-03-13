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​В Лиге чемпионов пробили первую серию пенальти с 2016 года

13 Марта 2024 • 01:54 Комментировать
Арсенал
1:0
Порту

Серия пенальти потребовалась в матче между лондонским «Арсеналом» и португальским «Порту», лишь она решила исход противостояния - «Порту» покинул турнир, а Давид Райя вытащил «Арсенал» в четвертьфинал. Как оказалось, это была первая серия пенальти в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

В последний раз серия пенальти исполнялась в финале розыгрыша 2016 года, то есть почти восемь лет тому назад. Тогда мадридский «Реал» сумел исполнить серию лучше своих земляков из «Атлетико» и вернул себе престижный трофей после того, как годом ранее его в последний на данный момент раз в своей истории выиграла «Барселона».


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Евро-Футбол.Ру,
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