Эдегор уже повторил собственный показатель ассистов за весь прошлый сезон

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор повторил свой показатель голевых передач из прошлого сезона.

Норвежец ассистировал Леандро Троссару, чей гол вывел «канониров» вперёд в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Этот результативный пас стал для Эдегора седьмым в текущей кампании – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Впереди у капитана лондонцев есть более двух месяцев, чтобы улучшить результат.

Следить за событиями второго тайма матча «Арсенал» – «Порту» можно в формате текстовой онлайн-трансляции на сайте LiveResult. Первая встреча завершилась победой португальцев со счётом 1:0.