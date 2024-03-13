Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Эдегор уже повторил собственный показатель ассистов за весь прошлый сезон

13 Марта 2024 • 00:16 Комментировать
Арсенал
1:0
Порту

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор повторил свой показатель голевых передач из прошлого сезона.

Норвежец ассистировал Леандро Троссару, чей гол вывел «канониров» вперёд в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Этот результативный пас стал для Эдегора седьмым в текущей кампании – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Впереди у капитана лондонцев есть более двух месяцев, чтобы улучшить результат.

Следить за событиями второго тайма матча «Арсенал» – «Порту» можно в формате текстовой онлайн-трансляции на сайте LiveResult. Первая встреча завершилась победой португальцев со счётом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
00:55
Пепе – рекордсмен Лиги чемпионов по жёлтым карточкам 1
00:16
Эдегор уже повторил собственный показатель ассистов за весь прошлый сезон
12 Марта
23:56
Троссар забил во всех домашних матчах за «Арсенал» в Лиге чемпионов
23:47
Троссар прервал голевую засуху, длившуюся почти месяц
22:34
Артета: «Мы знали, что Хаверц станет важным игроком для «Арсенала»
22:27
Артета – об ответном матче с «Порту»: «Мы кое-чему научились»
22:13
«Арсенал» назвал состав на битву с «Порту» в Лиге чемпионов, Сака, Хаверц и Эдегор – в деле
18:02
Генич: «Арсенал» уверенно пройдёт «Порту» 1
15:03
«Арсенал» надеется, что Мартинелли вернётся в строй к матчу с «Манчестер Сити»
14:32
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Порту Лиги чемпионов — 12 марта 2024
12:31
Артета: «После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца»
02:11
Арсенал - Порту: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Марта
22:42
Мартинелли, скорее всего, не сыграет с «Порту»
20:37
Артета: Надеюсь, вместе с болельщиками отпразднуем выход в четвертьфинал 1
20:33
Эдегор: «Арсенал» мечтает пройти как можно дальше в Лиге чемпионов
14:29
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Арсенал – Порту Лиги чемпионов – 12 марта 2024
13:58
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Арсенал – Порту Лиги чемпионов – 12 марта 2024
10 Марта
12:12
Прогноз на точный счёт матча Арсенал – Порту Лиги чемпионов – 12 марта 2024
22 Февраля
09:12
Мор: «Арсенал» — небольшой фаворит в паре с «Порту»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Арсенал Арсенал
Порту Порту
1
0
1.28 5.80 10.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Наполи Наполи
3
1
1.58 3.95 5.20
Видео
13.03.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Интер Милан Интер Милан
2.75 3.35 2.60
Видео
13.03.24 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСВ ПСВ
2.15 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
01:59 · Лига чемпионов
​«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года
01:54 · Лига чемпионов
Хави: «Кубарси вообще не нервничает»
01:54 · Лига чемпионов
​В Лиге чемпионов пробили первую серию пенальти с 2016 года
01:47 · Лига чемпионов
​Рафинья установил антирекорд «Барселоны»
01:47 · Лига чемпионов
«Арсенал» проводит первую серию пенальти в Лиге чемпионов за 15 лет
01:43 · Лига чемпионов
​«Барселона» пробила 24 раза по воротам - наивысшее достижение каталонцев в плей-офф ЛЧ с 2019
01:39 · Лига чемпионов
Кубарси прокомментировал успех «Барселоны»: «Один из лучших дней в жизни»
01:29 · Лига чемпионов
Хави: «Люди не верили, что моё объявление об уходе поможет, но теперь мы в 1/4 финала ЛЧ»
01:20 · Лига чемпионов
Дебютант Лиги чемпионов Кубарси признан лучшим игроком матча «Барселона» – «Наполи» 1
01:11 · Лига чемпионов
Левандовски забил 13 голов в последних 13 матчах плей-офф Лиги чемпионов
01:02 · Лига чемпионов
«Барселона» проходила дальше в Лиге чемпионов в 21 из 22 случаев, когда не проигрывала в гостевом первом матче
00:55 · Лига чемпионов
Пепе – рекордсмен Лиги чемпионов по жёлтым карточкам 1
00:35 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Я мог удержать Спаллетти, но сейчас нет смысла думать о прошлом»
00:26 · Лига чемпионов
Тренер ПСВ рассказал, чего ждёт от ответного матча с «Боруссией»
00:16 · Лига чемпионов
Эдегор уже повторил собственный показатель ассистов за весь прошлый сезон
Все новости
Рекомендуем