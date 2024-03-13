Пепе – рекордсмен Лиги чемпионов по жёлтым карточкам

Центральный защитник «Порту» Пепе пополнил коллекцию жёлтых карточек в матче против лондонского «Арсенала».

41-летний ветеран был предупреждён на 73-й минуте ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Как информирует Squawka, это уже 28-я по счёту жёлтая карточка португальского центрбека в рамках самого престижного еврокубка за всю карьеру – рекорд турнира. При этом, что любопытно, удалений не так много – всего два. Дебют футболиста состоялся в далёком 2004 году.

Напомним, что Пепе также является первым в истории Лиги чемпионов полевым игроком, вышедшим на поле в возрасте 41 года или старше.