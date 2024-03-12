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Артета: «После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца»

12 Марта 2024 • 12:31 Комментировать
Арсенал
...
Порту
1 1.22 X 6.20 2 14.00
Через 8 ч. 55 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступления Кая Хаверца. Напомним, в первые месяцы в клубе немец регулярно подвергался критике из-за невнятной игры. Тем не менее, Кай уже набрал хорошую форму и адаптировался к новой команде.

«После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца. Болельщики делают это с особой страстью и химей. Подобные вещи случаются с хорошими людьми. Кай – невероятный футболист», – сказал Артета на пресс-конференции.

Летом Хаверц перебрался в «Арсенал» из другой лондонской команды – «Челси». Сумма трансфера составила в районе 75 миллионов евро.

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