Артета: «После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступления Кая Хаверца. Напомним, в первые месяцы в клубе немец регулярно подвергался критике из-за невнятной игры. Тем не менее, Кай уже набрал хорошую форму и адаптировался к новой команде.

«После первых трёх месяцев я не мог поверить, что стадион будет распевать имя Хаверца. Болельщики делают это с особой страстью и химей. Подобные вещи случаются с хорошими людьми. Кай – невероятный футболист», – сказал Артета на пресс-конференции.

Летом Хаверц перебрался в «Арсенал» из другой лондонской команды – «Челси». Сумма трансфера составила в районе 75 миллионов евро.