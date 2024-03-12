«Арсенал» назвал состав на битву с «Порту» в Лиге чемпионов, Сака, Хаверц и Эдегор – в деле

Лондонский «Арсенал» и «Порту» менее чем через час начнут ответную битву на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Канониры» назвали свой состав на грядущую игру, он выглядит следующим образом:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль дос Сантос, Кивиор, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.

Напомним, что в первом мачте, который прошёл в феврале в Португалии, «Порту» одержал минимальную победу – 1:0. Гол «драконы» оформили «канонирам» в самой концовке игры.

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