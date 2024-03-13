​Райя: «Конечно, я доволен»

Серия пенальти потребовалась в матче между лондонским «Арсеналом» и португальским «Порту», лишь она решила исход противостояния - «Порту» покинул турнир, а Давид Райя вытащил «Арсенал» в четвертьфинал. Резервный голкипер «Арсенала» провел свой первый матч в Лиге чемпионов и не сплоховал - во-первых, отстоял насухо, во-вторых, взял, по сути, два пенальти, пусть и при помощи штанги.

- Конечно, я доволен, я впервые сыграл в Лиге чемпионов и клуб вышел в четвертьфинал, чего не случалось уже много лет. Мы сыграли очень хороший матч. Доминировали, создавали шансы, забили, но все решили пенальти, - цитирует слова голкипера BBC Sport.