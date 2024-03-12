Троссар прервал голевую засуху, длившуюся почти месяц

В битве лондонского «Арсенала» и «Порту», что проходит сейчас в Лондоне в Лиге чемпионов, открыт счёт. Ближе к концу первого тайма отличился бельгийский нападающий «канониров» Леандро Троссар, изящно расстрелявший ворота гостей с левого фланга.

Сегодняшним голом Троссар прервал свою голевую засуху, которая насчитывала четыре матча подряд. В последний раз до 13 марта Троссар отличался 17 февраля в игре АПЛ против «Бёрнли» (5:0), с тех пор он не мог поразить ворота соперников. Отметим, что с 17 февраля у Троссара не было и голевых передач за свой клуб.

Следить за ходом матча «Арсенала» и «Порту» можно в текстовой трансляции на нашем портале.