Артета – о выходе в 1/4 финала ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» ждал этого 14 лет»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Канониры» впервые с 2010 года смогли преодолеть стадию 1/8 финала самого престижного еврокубка, обыграв «Порту» в серии послематчевых пенальти.

«Я очень счастлив. Прошло 14 лет [с момента последнего выхода в четвертьфинал] – очень большой срок для такого клуба, как «Арсенал». Доказательство того, насколько это сложно. Сегодня нам пришлось серьёзно потрудиться и дождаться волшебного момента – и он настал. Я очень горжусь», – приводит журналист Коннор Хамм послематчевые высказывания испанского рулевого.