Онана: «Я доволен результатом»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. События матча прокомментировал Андре Онана - камерунский голкипер миланского клуба.

- Я доволен результатом матча. Это была важная игра, и мы отлично поработали. Рад, что отразил пару непростых ударов. Очень хорошо, что Лукаку забил - это случилось в нужный момент, непростой момент. Он вернулся, что очень хорошо, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.

Ответная игра состоится четырнадцатого марта.