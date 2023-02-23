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Лига чемпионов

Онана: «Я доволен результатом»

23 Февраля 2023 • 02:09 Комментировать
Интер Милан
1:0
Порту
окончен

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. События матча прокомментировал Андре Онана - камерунский голкипер миланского клуба.

- Я доволен результатом матча. Это была важная игра, и мы отлично поработали. Рад, что отразил пару непростых ударов. Очень хорошо, что Лукаку забил - это случилось в нужный момент, непростой момент. Он вернулся, что очень хорошо, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.

Ответная игра состоится четырнадцатого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Андре Онана
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