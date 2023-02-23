Консейсау: «Лаутаро тоже следовало удалить»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. События игры прокомментировал наставник «Порту» Серджиу Консейсау.

- Результат мне кажется справедливым. Удаление можно назвать тоже справедливым, но тогда и у «Интера» надо было удалять, Лаутаро заслуживал вторую карточку. В целом матч был сбалансированным и конкурентоспособным. Это был лишь первый матч, есть еще вторая игра, там все и решится, - цитирует слова Консейсау fcinter1908.it.