Тренер «Порту» Консейсау: «Наша цель – финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о шансах своей команды в Лиге чемпионов.

В среду «драконы» сыграют в Милане против «Интера» в рамках первого матча 1/8 финала.

«Существует ощутимая разница между представителями ведущих лиг и всеми остальными, и в Лиге чемпионов невозможно победить, не имея качественного состава. Всё это, впрочем, не означает, что у нас нет шансов дойти до финала – мы должны ставить себе такую цель, даже если она кажется трудновыполнимой. Мы вполне можем пройти «Интер», ведь в прошлом мы уже справлялись с командами, которые считались фаворитами на бумаге – например, так было с «Ювентусом», – цитирует журналист Альфредо Педулла португальца.