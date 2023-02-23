Маротта: «Нам нужна стабильность»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве.

Администратор миланского клуба Джузеппе Маротта доволен итогами матча, но считает, что «Интеру» сейчас очень нужна стабильность выступлений. Напомним, что и в чемпионате Италии дела пошли на лад, хотя достать «Наполи» у «Интера» вряд ли получится, но «Милан» позади, и это тоже хорошо.

- Нам нужна стабильность, как дома, так и в Европе, - заявил Маротта после матча, цитируемый fcinter1908.it.