Мхитарян: «Лукаку доказал, что способен на чудеса»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о важности Ромелу Лукаку для команды.

Перед матчем гендиректор «нерадзурри» Маротта признался, что Лукаку находится не в лучшей форме и весит 103 кг, однако это не помешало бельгийцу отметиться победным голом в матче против «Порту» (1:0) после выхода на замену.

«Он переживает непростое время, так как получил новую травму, когда едва оправился от старой, но он снова доказал, что способен на чудеса. Ромелу – важнейший игрок для «Интера», и мы все надеемся, что он сможет набрать оптимальную форму и оставаться в ней», – заявил в интервью Sky Sport Italia Мхитарян после победы.