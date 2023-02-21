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Лига чемпионов

​Симоне Индзаги: «Мы уважаем «Порту» - они всегда или почти всегда проходят в плей-офф»

21 Февраля 2023 • 17:53 Комментировать
Интер Милан
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Порту
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22.02 23:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в 1/8 финала матчи отличаются от тех, что были в группе. Здесь у тебя есть только две игры. Мы знаем, с какими трудностями столкнёмся, ведь наш соперник привык играть на этой стадии.

Несколько лет назад «Порту» в Лондоне обыграл «Челси», который потом выиграл Лигу чемпионов. «Порту» и сейчас в хорошей форме, но их ждёт встреча со счастливым и здоровым «Интером».

Что касается фаворитов и прогнозов, то здесь я не очень хорош. Мы уважаем «Порту» - они всегда или почти всегда проходят в плей-офф. У них качественная команда, которая имеет отличную организацию игры», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

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Интер Милан Порту Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
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