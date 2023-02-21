Ачерби – о своём будущем в «Интере»: «Не мне решать»

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби ответил на вопросы журналистов.

35-летний футболист арендован «нерадзурри» у «Лацио» до конца сезона с возможностью выкупа. Несколькими месяцами ранее агент Ачерби признавался, что «Интер» готов оформить полноценную покупку ветерана, однако «Лацио» придётся пойти на уступки.

«Мне хорошо в «Интере», но я не президент клуба, не спортивный директор и не тренер, так что решать не мне. Сейчас я стараюсь полностью концентрироваться на игре в футбол. Рано или поздно всё прояснится, а сейчас я могу лишь сказать, что меня здесь всё устраивает», – сказал Ачерби в интервью Sky Sports в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».