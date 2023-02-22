Симоне Индзаги верит, что «Интер» выиграет Лигу чемпионов

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о шансах «нерадзурри» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы хорошо сыграли с двумя будущими финалистами. В нынешнем розыгрыше мы встречались с мюнхенской «Баварией» и «Барселоной». Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Да», — приводит слова известного специалиста издание Football Italia.

Напомним, что соперником «Интера» по 1/8 финала станет «Порту». Первая встреча состоится сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток назначен на 23:00 по московскому времени. На групповой стадии «нерадзурри» заняли второе место в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» из Пльзеня.