Чалханоглу: «Порту» - качественный соперник»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. События матча прокомментировал Хакан Чалханоглу, выбранный лучшим игроком прошедшего матча.

- Мы понимали, что будет нелегко, ибо нам противостоял качественный, сильный соперник. Было очень приятно сыграть перед своими болельщиками и мы, конечно, заслужили победу. Мы все рады, что забил именно Лукаку, ему нужна уверенность в своих силах сейчас, - цитирует слова турецкого футболиста fcinter1908.it.