Симоне Индзаги: «Хотелось больше, но и так нормально»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги прокомментировал события игры, он дал понять, что надеялся на более крупную победу.

- Мы сыграли оптимальный матч, соперник силен и технически, и физически, жаль, что не удалось забить в первом тайме, мы имели шансы. Хотелось выиграть чуть убедительнее, но доволен и так, потому что была игра, и это самое важное, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.