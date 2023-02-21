​Индзаги рассказал о состоянии Лукаку и Брозовича

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» высказался о состоянии форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Марсело Брозовича.

«Они оба физически здоровы. Они набирают форму. Брозович много пропустил, но теперь он постепенно проводит больше игрового времени. Против «Удинезе» он провёл 65 минут на высоком уровне. Лукаку провёл больше матчей, он прогрессирует и очень старается», - сказал Индзаги во вторник на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени.