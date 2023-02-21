Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Индзаги рассказал о состоянии Лукаку и Брозовича

21 Февраля 2023 • 17:57 Комментировать
Интер Милан
...
Порту
1 1.73 X 3.55 2 5.30
22.02 23:00

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» высказался о состоянии форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Марсело Брозовича.

«Они оба физически здоровы. Они набирают форму. Брозович много пропустил, но теперь он постепенно проводит больше игрового времени. Против «Удинезе» он провёл 65 минут на высоком уровне. Лукаку провёл больше матчей, он прогрессирует и очень старается», - сказал Индзаги во вторник на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту» стартует 22 февраля в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку Марсело Брозович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.02.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.11 3.65 3.40
Видео
21.02.23 в 23:00
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Наполи Наполи
3.00 3.45 2.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Февраля
17:57 · Лига чемпионов
​Индзаги рассказал о состоянии Лукаку и Брозовича
17:53 · Лига чемпионов
​Симоне Индзаги: «Мы уважаем «Порту» - они всегда или почти всегда проходят в плей-офф»
16:46 · Лига чемпионов
​Мостовой назвал фаворита в паре «Ливерпуль» - «Реал»
16:42 · Лига чемпионов
​Деменко поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» - «Реал»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Три игрока «Манчестер Сити» отсутствовали на тренировке команды перед матчем с «РБ Лейпцигом»
14:36 · Лига чемпионов
​Фанаты «Ливерпуля» пытались помешать игрокам «Реала» выспаться видео
14:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп летом хотел видеть Вальверде в «Ливерпуле»
13:50 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Айнтрахт» — сильная команда с быстрыми игроками»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала»
09:04 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов
08:56 · Лига чемпионов
Кассано назвал фаворита в паре «Интер» - «Порту»
08:37 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал, что думает о Клоппе
08:16 · Лига чемпионов
Гуллит также считает «Наполи» фаворитом Лиги чемпионов
04:40 · Лига чемпионов
Бенитес уверен, что «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов
04:30 · Лига чемпионов
Костакурта мечтает об итальянском финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем