Лаутаро мечтает о победе в Лиге чемпионов

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. Единственный гол встречи забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Другой форвард «Интера», Лаутаро Мартинес, накануне игры заявил, что после победы на чемпионате мира мечтает о триумфе в Лиге чемпионов - самом престижном клубном турнире Старого Света.

- Теперь моя мечта - поднять над головой трофей за победу в Лиге чемпионов. После победы в чемпионате мира это желание только усилилось. Это два лучших трофея в мире, - цитирует Лаутаро fcinter1908.it.