Наставник «Порту» Консейсау оценил силу «Интера»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау ответил на вопрос об уровне миланского «Интера».

В среду на «Сан-Сиро» команды проведут первый матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер» – отличная команда, в составе которой множество качественных игроков. Наши соперники привыкли к постоянным испытаниям, поскольку играют в одной из сильнейших лиг мира. За последние три месяца «Интер» проиграл всего однажды, что о многом говорит. Мы знаем, на что они способны, но не забываем и о своих сильных сторонах. «Порту» – тоже великий клуб, мы не должны об этом забывать. Мы обязаны подходить к любой игре с уверенностью в себе», – сказал на пресс-конференции Консейсау.