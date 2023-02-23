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Лига чемпионов

Лукаку сказал своё веское слово: «Интер» в большинстве додавил «Порту» в концовке

23 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать (1)
Интер Милан
1:0
Порту
окончен

Из трёх итальянских клубов, вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов, последним на данной стадии вступил в борьбу миланский «Интер». До этого «Милан» дома выиграл у «Тоттенхэма», а «Наполи» на выезде расправился с франкфуртским «Айнтрахтом». «Интеру» же в первом раунде двухматчевого противостояния предстояла домашняя встреча с «Порту». В своих национальных чемпионатах эти команды на данный момент занимают место номер два.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Порту
(1:0) Лукаку Ромелу86'  
Онана АндреШкриньяр Милан 81' (Дюмфрис Дензел ( 81') Бастони АлессандроАчерби ФранческоДармиан МаттеоДимарко Федерико  41' 58' (Лукаку Ромелу ( 58') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян Генрих 72' (Брозович Марсело ( 72') Мартинес ЛаутароДжеко Эдин 58' (Госенс Робин ( 58')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Кошта ДиогуМариу Жоау III 90' (Боржеш Гонсалу ( 90') Пепе КеплерМаркано ИванЗанузи ЗайдуГруйич МаркоУрибе МатеусПепе VI  63'Отавио Эдмилсон  41'  78'Галено Вандерсон 51' (Эванилсон ( 51') Тареми Мехди 83' (Венделл Боргес ( 83')
Запасные: Кардозу ФабиуКарму ДавидЭуштакиу СтивенФолья БернардоМартинес Антонио IIIЛодер ДэнниКонсейсау РодригуРамош КлаудиуФранко Андре
22 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Игра началась спокойно и без обострений. Во вторую десятиминутку «нерадзурри» трижды более-менее угрожали чужим воротам. Димарко прошёл слева и выполнил подачу, а Лаутаро Мартинес головой пробил мимо. Вскоре Барелла издали ударил значительно выше створа. Дальше Чалханоглу после розыгрыша углового на левом фланге неплохо так закрутил под перекладину, а Кошта вытащил мяч из-под неё на новый корнер.

«Порту» имел достаточно подходов к чужим воротам, однако наносить удары гости стали уже ближе к отметке в получас игры. Груйич после скидки Галено пробил выше створа, попытка Тареми была накрыта. Джеко около чужих ворот тоже пытался что-то сделать, но не успел на мяч, врезавшись в Диогу Кошту. На 37-й минуте Отавио отдал классный проникающий пас по правому полуфлангу на Тареми, который скинул пяткой, и Груйич примерился в ближний угол, где, правда, был Онана. С подбора Галено неподготовленно пробил головой уже криво и неопасно.

Почти сразу, когда мяч был введён в игру, Бастони потерял его перед своей штрафной под давлением Отавио. Подхвативший сферу Галено обвёл выскочившего ему навстречу Онана и направил мяч низом в пустой створ, но его туда не пустил Ачерби. Впрочем, всё равно был зафиксирован фол Отавио. Чуть позже возникла потасовка, где Димарко с Отавио получили по жёлтой карточке. В концовке тайма «Интер» приободрился в атаке, и в конце компенсированного времени Коште пришлось отражать удар Бастони после подачи Димарко со штрафного.

В начале второй половины встречи Урибе с подступов к штрафной кручёным образом направил мяч чуть выше створа. Миланцы через пять минут ответили таким ударом Бареллы из зоны правого инсайда, что круглый прокатился прямо рядом с дальней штангой. После этого не достигшими цели уколами отметились гости. Тареми не переиграл Онана с линии штрафной, а немного погодя вратарь «Интера» сделал один сэйв за другим, отразив первоначальный удар Занузи и добивание от Тареми.

На 72-й минуте Лаутаро Мартинес неудачно распластался на газоне возле левой штанги, не дотянувшись до прострельной передачи Лукаку. В контратаке Тареми приложился из-под Шкриньяра с левого полуфланга – и не попал в дальний угол. Но преимущественно в последней четверти матча атаковали «нерадзурри», тем более у «Порту» был удалён Отавио, наступивший перед своей штрафной на ногу Чалханоглу и получивший вторую жёлтую карточку.

Если Барелла никак не мог забить с дальних дистанций, то с ближней это сделал на 86-й минуте Лукаку, для которого навесил справа как раз Барелла. С первого раза Ромелу попал головой в левую штангу, а со второго вонзил мяч в сетку ногой. Итог – «Интер» вырывает победу на финише матча, где он вполне мог и проиграть, учитывая немалый ряд моментов, сгенерированных «Порту». А для ответного матча можно сконструировать много разных сценариев. Это одна из наиболее труднопрогнозируемых пар 1/8 финала.

Кирилл Иванцов

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Интер Милан Порту Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
23 Февраля 2023 в 01:15
Онана - спаситель. Ханданович вряд ли смог бы совершить то. что сделал он...
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