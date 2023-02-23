Чалханоглу пояснил, что для него значит быть игроком «Интера»

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве. Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу был признан лучшим игроком матча, после чего заявил, что футболка «Интера» для него значит очень и очень много.

- Я делаю все, что просит наш тренер. Всегда стараюсь дать максимум возможного. Вы знаете, как многое значит для меня эта футболка. Я работаю и стараюсь прогрессировать, - цитирует слова футболиста fcinter1908.it.

Напомним, что Хакан выступает в «Интере» с лета 2021 года.