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Лига чемпионов

Консейсау: «Мечта побить «Интер» может стать явью»

20 Февраля 2023 • 07:10 Комментировать
Интер Милан
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Порту
1 1.75 X 3.60 2 5.00
22.02 23:00

В среду «Порту» сразится в Лиге чемпионов с миланским «Интером», это будет поединок в рамках плей-офф. Наставник португальского клуба Сержиу Консейсау верит в то, что его команда сможет выиграть у «Интера» - он напомнил о том, что «Порту» часто творил сенсации, в том числе и дважды выиграв Кубок чемпионов/Лигу чемпионов.

- Вспоминаю наш матч с «Челси», когда мы проиграли совершенно незаслуженно, а потом оказалось, что «Челси» становится чемпионом Европы. Я думаю, что у нас есть возможность обыграть «Интер». Мы мечтаем об этом, и это правильно. В жизни надо мечтать и стремиться реализовать мечту, - цитирует слова Консейсау fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Сержиу Консейсау
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ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
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