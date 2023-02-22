Онана: «Интер» способен выиграть Лигу чемпионов»

Голкипер «Интера» Андре Онана выразил уверенность в силах своей команды перед началом матча 1/8 финала против «Порту».

В эти минуты миланский коллектив принимает «драконов» на своём поле. Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии.

«Не знаю, будет ли «Порту» активно атаковать, но мы готовы ко всему. Нам нужно просто следовать плану, и мы сосредоточены прежде всего на себе, а не на сопернике.

Думаю, мы можем обыграть кого угодно, что уже доказали в прошлом. Знаем, что будет нелегко, но верим в свои силы. Я согласен в Симоне Индзаги – мы способны выиграть Лигу чемпионов. Мы уже оставили за бортом «Барселону», – цитирует Football Italia камерунского вратаря.