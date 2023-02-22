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Лига чемпионов

Груич — о матче с «Интером»: «Мы хорошо подготовились к этой игре»

22 Февраля 2023 • 10:24 Комментировать
Интер Милан
...
Порту
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Через 10 ч. 51 мин.

Полузащитник «Порту» Марко Груич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

26-летний футболист выразил уверенность в том, что португальской команде по силам добиться успеха в предстоящей встрече, так как футболисты «Порту» подготовились к противостоянию с «чёрно-синими».

«В «Интере» полно хороших игроков. Они долгое время тренируются в одной системе и очень хорошо справляются со своей задачей. Но мы уверены в себе, и у нас есть право мечтать», — приводит слова Груича пресс-служба УЕФА.

Матч «Интер» — «Порту» состоится сегодня, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Марко Груич
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ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
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