Груич — о матче с «Интером»: «Мы хорошо подготовились к этой игре»

Полузащитник «Порту» Марко Груич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

26-летний футболист выразил уверенность в том, что португальской команде по силам добиться успеха в предстоящей встрече, так как футболисты «Порту» подготовились к противостоянию с «чёрно-синими».

«В «Интере» полно хороших игроков. Они долгое время тренируются в одной системе и очень хорошо справляются со своей задачей. Но мы уверены в себе, и у нас есть право мечтать», — приводит слова Груича пресс-служба УЕФА.

Матч «Интер» — «Порту» состоится сегодня, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.