Зеедорф: «Порту» нельзя сравнивать с «Интером»

Бывший нидерландский футболист Кларенс Зеедорф рассказал, что думает о противостоянии «Интера» и «Порту».

В эти минуты команды проводят первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».

«Я уважаю «Порту», но нужно признать, что «Интер» – гораздо более статусный и именитый клуб. Повторюсь, не стоит умалять достижений «Порту», но сравнения с «Интером» неуместны – это разный уровень», – цитирует издание TMW Зеедорфа, в прошлом защищавшего цвета «нерадзурри».

Текстовая трансляция матча «Интер» – «Порту» доступна на сайте Liveresult.ru. Ответный поединок будет сыгран 14 марта в Португалии.