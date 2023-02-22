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Лига чемпионов

Зеедорф: «Порту» нельзя сравнивать с «Интером»

22 Февраля 2023 • 23:36 Комментировать
Интер Милан
0:0
Порту
1 2.15 X 2.30 2 6.70
2-й тайм

Бывший нидерландский футболист Кларенс Зеедорф рассказал, что думает о противостоянии «Интера» и «Порту».

В эти минуты команды проводят первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».

«Я уважаю «Порту», но нужно признать, что «Интер» – гораздо более статусный и именитый клуб. Повторюсь, не стоит умалять достижений «Порту», но сравнения с «Интером» неуместны – это разный уровень», – цитирует издание TMW Зеедорфа, в прошлом защищавшего цвета «нерадзурри».

Текстовая трансляция матча «Интер» – «Порту» доступна на сайте Liveresult.ru. Ответный поединок будет сыгран 14 марта в Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Кларенс Зеедорф
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ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
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