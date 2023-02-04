Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Клинсманн: «Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов»

04 Февраля 2023 • 19:20 Комментировать
Интер Милан
...
Порту
1 1.75 X 3.80 2 4.60
22.02 23:00

Бывший футболист «Интера» Юрген Клинсманн оценил перспективы команды Симоне Индзаги в Лиге чемпионов.

«Мне нравится, как играет «Интер». Говорить о борьбе за чемпионство слишком поздно, ведь никто не сможет остановить «Наполи». Я надеюсь, что этот сезон станет особенным для «Интера» в Лиге чемпионов. Думаю, у них всё получится, потому что у них отличный состав. Они уже показали, что могут противостоять лучшим командам Европы.

Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов. Думаю, они смогут туда попасть», - цитирует Клинсманна Football Italia.

В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником «Интера» будет «Порту».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Юрген Клинсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
19:20 · Лига чемпионов
​Клинсманн: «Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов»
15:54 · Англия. Премьер-лига
​Поттер высказался об исключении Обамеянга из заявки на Лигу чемпионов
14:22 · Лига чемпионов
​Месси опередил Роналду и возглавляет рейтинг бомбардиров клубов из топ-лиг с 2000 года 1
11:36 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг расстроился из-за непопадания в заявку «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов и покинул Лондон
00:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола внёс в заявку на Лигу чемпионов молодого полузащитника Перроне
03 Февраля
19:23 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выбрал троих новичков для заявки на Лигу чемпионов
16:27 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мане точно пропустит первый матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Российский клуб никогда не выиграет Лигу чемпионов»
11:14 · Лига чемпионов
В «Баварии» отреагировали на травму Мбаппе перед матчем ЛЧ
03:38 · Лига чемпионов
«Милан» исключил Ибрагимовича из списка заявленных на плей-офф Лиги чемпионов игроков
02:41 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» обеспокоены состоянием Неймара
01:44 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос должен восстановиться до матча с «Баварией»
00:43 · Испания. Ла Лига
Милитао рискует пропустить матч с «Ливерпулем»
02 Февраля
18:19 · Лига чемпионов
​«ПСЖ»: Мбаппе пропустит матч с «Баварией»
08:25 · Лига чемпионов
Мбаппе рискует не сыграть с «Баварией» - названа причина
Все новости
Рекомендуем