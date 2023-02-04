​Клинсманн: «Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов»

Бывший футболист «Интера» Юрген Клинсманн оценил перспективы команды Симоне Индзаги в Лиге чемпионов.

«Мне нравится, как играет «Интер». Говорить о борьбе за чемпионство слишком поздно, ведь никто не сможет остановить «Наполи». Я надеюсь, что этот сезон станет особенным для «Интера» в Лиге чемпионов. Думаю, у них всё получится, потому что у них отличный состав. Они уже показали, что могут противостоять лучшим командам Европы.

Я ожидаю от «Интера» как минимум полуфинала Лиги чемпионов. Думаю, они смогут туда попасть», - цитирует Клинсманна Football Italia.

В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником «Интера» будет «Порту».