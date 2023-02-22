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Лига чемпионов

Маротта: «Лукаку пока не готов – он весит 103 кг»

22 Февраля 2023 • 22:53 Комментировать
Интер Милан
0:0
Порту
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1-й тайм

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о физической форме нападающего Ромелу Лукаку.

В сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги сделал выбор в пользу Лисандро Мартинеса и Эдина Джеко, оставив бельгийца на скамейке запасных.

«Лукаку находится не в идеальной физической форме – он весит 103 кг. Он делает всё, чтобы обрести оптимальные кондиции, но тренеру всегда виднее, ведь он внимательно следит за состоянием каждого игрока.

К сожалению, Ромелу пока не смог добиться того, чего от него ждали, но он остаётся образцовым профессионалом. У него ещё есть время, чтобы заявить о себе в этом сезоне», – цитирует Football Italia Маротту.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
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