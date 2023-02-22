«Император» Адриано выбрал наследника - он «короновал» Лукаку

Бывший бразильский нападающий миланского «Интера», Адриано, блиставший в итальянском чемпионате в середине нулевых годов 21-го века, считает, что Ромелу Лукаку лучше всего подходит на роль его наследника в нынешнем «Интере».

Он вспоминает о том, как сам играл против «Порту», а также призвал Лукаку забить португальцам три мяча - как и он сам тогда, весной 2005 года.

- Помню каждый свой гол тогда, в 2005, эмоции, рев стадиона. Я верю в «Интер» и сейчас, Ромелу Лукаку очень похож на меня, уверен, что он забьет «Порту» хотя бы гол, а лучше вообще три, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.