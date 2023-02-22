«Интер» и «Порту» огласили составы на очную встречу

Миланский «Интер» сегодня вечером в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает непростого соперника – португальский «Порту». Главные тренеры обоих клубов объявили составы на грядущую игру.
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Мартинес, Джеко;
«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Маркано, Занузи, Груйич, Урибе, Отавио, Пепе, Тареми, Галено;
Трансляцию самых интересных моментов встречи проведёт портал Liveresult.ru.
Параллельно в Германии «РБ Лейпциг» примет грозного соперника в лице «Манчестер Сити».
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