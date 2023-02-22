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Лига чемпионов

«Интер» и «Порту» огласили составы на очную встречу

22 Февраля 2023 • 22:13 Комментировать
Интер Милан
...
Порту
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Через 0 ч. 6 мин.

Миланский «Интер» сегодня вечером в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает непростого соперника – португальский «Порту». Главные тренеры обоих клубов объявили составы на грядущую игру.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Мартинес, Джеко;

«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Маркано, Занузи, Груйич, Урибе, Отавио, Пепе, Тареми, Галено;

Трансляцию самых интересных моментов встречи проведёт портал Liveresult.ru.

Параллельно в Германии «РБ Лейпциг» примет грозного соперника в лице «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту
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ИНТЕР МИЛАН ПОРТУ
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4.60 4.10 1.72
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Интер Милан Интер Милан
Порту Порту
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